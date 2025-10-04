Terug

Mega-baby geboren in Zwolle: Noud weegt bijna 6 kilo

Zorg

Vandaag, 21:09

Link gekopieerd

Baby Noud verbaast in Zwolle iedereen met zijn gewicht, meldt De Telegraaf. De jongeman kwam met 5730 gram ter wereld, dat is bijna zes kilo. En dat is heel bijzonder, want de gemiddelde baby is drie of vier kilo bij de geboorte.

In de krant vertelt Nouds tante en kraamverzorgende Malou Meijer: "Ik mocht hem na de geboorte wegen en geloofde het bijna niet. Ik riep het gewicht echt uit.”

In Nederland wegen jongens bij hun geboorte gemiddeld 3.482 gram (bijna 3,5 kilo) bij een gemiddelde lengte van 51 cm. Meisjes wegen gemiddeld 3.374 gram (bijna 3,4 kilo) als ze geboren zijn, en zijn dan gemiddeld 50 cm lang. Bron: CBS

Noud is het eerste kind voor de familie Rutten en vader en moeder zijn zelf niet bijzonder groot. Ook waren Nouds ouders zelf niet zo zwaar toen ze ter wereld kwamen. "Ik ben vooral blij dat het een keizersnee is geworden", lacht moeder Annelin tegen De Telegraaf. "Het gaat gelukkig helemaal goed met hem. Hij is gezond, slaapt goed en drinkt goed. Een rustige, tevreden baby.”

Moeder en zoon maken het goed - privébeeld

Noud is een rustige, lieve baby - privébeeld

De rompertjes die Nouds ouders voor hem klaar hadden liggen, pasten meteen al niet. "Zijn vader probeerde hem aan te kleden, maar het shirtje paste gewoon niet. De volgende dag zijn we meteen op pad gegaan om grotere kleertjes en luiers te kopen,” vertelt tante Malou aan de krant.

