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Meer meldingen van gezondheidsproblemen door vapen: jongste patiënt 13 jaar

Zorg

Vandaag, 09:02

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Artsen hebben dit jaar al 24 meldingen gedaan van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. De jongste patiënt is 13 jaar oud.

Het gaat om gevallen waarbij een arts de gezondheidsklachten zeker of waarschijnlijk in verband brengt met het gebruik van een vape. Volgens de cijfers houdt meer dan één op de vijf patiënten chronische klachten over.

Kinderen kunnen nog steeds makkelijk aan vapes komen, zoals te zien is in de video bovenaan dit artikel.

Beter in beeld

De meldingen zijn gedaan bij het landelijke meldpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), schrijft RTL Nieuws.

In 2024 en 2025 kwamen bij het meldpunt in totaal 34 meldingen binnen. Destijds kon nog niet iedere zorgprofessional een melding doen. Inmiddels is die mogelijkheid uitgebreid, waardoor gezondheidsproblemen door vapen beter in beeld komen.

Door Redactie Hart van Nederland

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