Vapes blijven probleem: kabinet komt met hogere boetes en strengere maatregelen

Vandaag, 16:00 - Update: 1 uur geleden

Het kabinet neemt nieuwe maatregelen om de handel in illegale vapes terug te dringen. Dat moet vooral jongeren beschermen, die nog massaal aan smaakjesvapes kunnen komen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat maar liefst 87 procent van de gebruikers illegale vapes gebruikt. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het vorige kabinet, laat zien dat de illegale markt groot is en moeilijk te controleren is.

Minister Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) slaat alarm: "Heel veel jongeren vapen en dat heeft enorm negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Ik hoor over klaplongen en andere levensgevaarlijke longproblemen."

Dit is waarom vapen zo gevaarlijk voor je is

Hogere boetes

De regels worden daarom aangescherpt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) krijgt meer bevoegdheden om sneller in te grijpen. Zo wil de minister dat het ook strafbaar wordt om illegale vapes in voorraad te hebben. Nu mag dat nog, zolang niet bewezen is dat ze worden verkocht. Ook gaan de boetes voor verkopers omhoog om hen af te schrikken.

Volgens Hermans zijn illegale vapes nu te makkelijk te krijgen, onder meer via sociale media en dealers. "Daarom ga ik handhaving en toezicht versterken en zorgen dat illegale vapes makkelijker in beslag kunnen worden genomen en de boetes voor dealers en verkopers verhogen."

Door Redactie Hart van Nederland

