Duizenden kinderen in noodopvang krijgen rugzakje met speelgoed

In Nederland zitten in 2025 meer dan 5500 vluchtelingkinderen in de noodopvang, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben geen toegang tot onderwijs, weinig privacy en bijna geen leuke activiteiten. Vooral in de zomer, voor de meeste mensen een seizoen vol vertier, vervelen deze kinderen zich wezenloos. Daarom worden voor hen duizenden rugzakjes gevuld met speelgoed.

De rugzakjes worden gevuld door gezinnen uit heel Nederland. Het doel: elk kind een moment van aandacht en plezier geven. 233 vrijwilligers stellen hun huis open als verzamelpunt voor de 18.000 rugzakjes. Die rugzakken zijn woensdag naar een verzamelpunt gebracht, en vanuit daar worden ze de komende tijd naar opvanglocaties in heel Nederland gebracht.

Corinne Pommerel, van organisator en hulporganisatie Because We Carry, zegt dat de actie belangrijk is om twee redenen. "Het is echt geen pretje in de opvang, dat mag best eens benadrukt worden. Het is geen vakantieoord, en er is echt weinig te doen als kind. Je hebt een kamer met een paar spulletjes en weinig speelgoed. Zomer is voor ons een heerlijke periode, maar er is in de azc's dan grotendeels niets te doen."

Laten we allemaal eens aardig zijn voor elkaar.

Dan is het hartstikke fijn als je nieuwe kleurpotloden krijgt en een spelletje, gaat Pommerel verder. "We willen daarnaast een signaal afgeven dat het voor ons helemaal oké is dat die kinderen en mensen hier zijn. Laten we allemaal eens aardig zijn voor elkaar."

Vol liefde

Ook inzamelaar Janneke van Lieshout wil de focus leggen op het positieve. "Het is een mooie kans om op een simpele manier iets goeds te doen, terwijl er zoveel onrust en narigheid in de wereld is. De zakjes die ik krijg, zitten echt duidelijk vol liefde."

De rugzakken zijn samengesteld door "allerlei soorten mensen: oudere mensen, jongere mensen, mensen met en zonder kinderen. We merken dat er een heel breed draagvlak is voor deze inzamelingsactie."