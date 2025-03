Grote steun in Arnhem: inwoners zamelen geld en spullen in na brand

De schok in Arnhem is groot na de verwoestende brand in het stadscentrum. Terwijl bewoners en ondernemers de schade opmaken, komt de gemeenschap in actie. Op meerdere inzamelingsplatformen worden geldacties gehouden en lokale initiatieven bieden hulp aan de getroffenen. Dat meldt Omroep Gelderland.

Op platformen zoals GoFundMe en Doneeractie.nl zijn verschillende acties opgezet. Een van de initiatiefnemers is Arnhemmer Soner Akay die geraakt werd door het leed van bekenden en besloot een actie op te starten. "Een vriendin van mij woonde boven de SoLow en is alles kwijt. Ik wist meteen dat ik iets moest doen", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Zijn inzamelingsactie leverde al meer dan 1.900 euro op. "Het is echt inspirerend dat zoveel mensen het delen en iets willen bijdragen", aldus Akay. Hij wil het geld uiteindelijk via de gemeente bij de gedupeerden laten komen.

Ook spullen inzamelen

Naast geld doneren kunnen mensen ook spullen geven. Op de website steunbijnood.nl staan verschillende initiatieven van lokale ondernemers en andere hulpbronnen. Bij Lots Brunch club in Arnhem kan men bijvoorbeeld kleding, hygiëneproducten en draagbare tassen doneren. Ook de kledingbank in Arnhem zamelt kleding en linnengoed in voor de slachtoffers. Wel verzoeken zij mensen die langs willen komen om van tevoren even te mailen.