Sloop pand Arnhem afgerond, meeste gevels behouden

De sloop van een van de uitgebrande panden in het centrum van Arnhem is afgerond. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Het centrum van de stad werd donderdag getroffen door een grote brand.

In de nacht van donderdag op vrijdag laaide het vuur weer korte tijd op en werd een NL-Alert verstuurd. Om 03.24 uur meldde de brandweer dat de brand geblust was. "We houden een tankautospuit ter plaatse, maar voor de brandweer is verder geen rol meer weggelegd", aldus de woordvoerder.

Bijna alle gevels behouden

De brand brak in de nacht van woensdag op donderdag uit in een winkel van SoLow. Daarna sloeg het vuur over naar andere panden in het centrum. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio zijn op één na alle gevels van de getroffen panden behouden.

ANP