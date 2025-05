School in Didam start inzamelingsactie voor gezin dat alles verloor in brand

"Alles is weg. Geen kleren, geen schoenen, zelfs mijn telefoon heb ik achtergelaten." Bewoner Weldu Abraham staat aangeslagen bij de zwartgeblakerde resten van zijn huis aan de Begoniastraat in Didam. Hij ontsnapte ternauwernood aan een allesverwoestende brand die in de nacht van maandag op dinsdag uitbrak.

Volgens bewoner Weldu Abraham begon het vuur in de tuin van de buren. "Ze klopten op de deur en riepen: ‘Alsjeblieft, kom naar buiten’. Wat er precies is gebeurd, weet ik nog steeds niet."

Een basisschool in Didam is dinsdag een inzamelingsactie begonnen voor slachtoffers van de brand die in de nacht woedde in een woonwijk in de Gelderse plaats. Twee kinderen uit een getroffen gezin zitten op de Albert Schweitzerschool.

Inzamelingsactie

" Echt verschrikkelijk," zegt schooldirecteur Harry Gubbels tegen Hart van Nederland. "We zijn meteen in actie gekomen voor de eerste nood. Mensen brengen kleding, handdoeken, speelgoed." Volgens Gubbels "puilt" de tafel waarop mensen de spullen kwijt kunnen begin van de middag "al uit". Het gezin verblijft voorlopig bij vrienden. Als er meer spullen worden gebracht dan nodig is, gaat de hulp ook naar andere getroffen bewoners.

In totaal raakten zes huizen beschadigd, waarvan vier volledig zijn verwoest. De brandweer moest ze slopen om de vlammen onder controle te krijgen. In het woonblok woonden 24 mensen. Eén woning liep zware brandschade op, een ander vooral rook- en waterschade. Niemand raakte gewond.

Politie onderzoekt oorzaak brand

De politie doet nog volop onderzoek naar hoe het vuur kon ontstaan. De forensische opsporing is bezig op de locatie, en er wordt buurtonderzoek gedaan. Ook wordt gekeken naar camerabeelden uit de buurt. "We houden alle scenario’s open," zegt een woordvoerder.

Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Ook wie camerabeelden heeft van voor, tijdens of na de brand, wordt gevraagd die te delen.

Hart van Nederland / ANP