Enorme brand legt woonblok in de as in Didam, meerdere woningen gesloopt

In het Gelderse Didam heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand gewoed. Het vuur breidde zich uit over zes woningen in een huizenblok aan de Begoniastraat. Vier van de zes woningen zijn gesloopt.

De brand brak kort na middernacht uit in een van de huizen in het rijtje. Ondanks de inzet van meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker kon de brandweer niet voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde over het rijtje van zes huizen.

Woning gesloopt

De brandweer heeft rond 04.00 uur het sein brand meester gegeven, meldt de veiligheidsregio. Om de laatste brandhaarden te bereiken, werden vier van de zes woningen gesloopt. Van de andere twee woningen raakte er een zwaar beschadigd en liep er een vooral water- en rookschade op.

In het blok woonden 24 mensen. De bewoners van de getroffen woningen worden in de buurt opgevangen. Met de woningcorporatie wordt voor hen een oplossing gezocht. Niemand raakte gewond.

NL-Alert

Bij de brand kwam veel rook vrij, die in een groot deel van Didam bleef hangen. Om mensen te waarschuwen hun ramen te sluiten en de ventilatie uit te zetten werd een NL-Alert verstuurd. Ook werden zes woningen aan de aangrenzende Tulpenstraat ontruimd om de rook. De veiligheidsregio verwacht dat zij dinsdag weer terug naar huis kunnen. Inmiddels is de rook afgenomen, maar een deel van Didam zal "voorlopig" nog last hebben van de stank.

Op de daken lagen zonnepanelen die door de hitte zijn gesprongen. Glasscherven kunnen in de omgeving terecht zijn gekomen, waarschuwt de veiligheidsregio.

Wat precies de oorzaak is van de brand, wordt nog onderzocht.

ANP