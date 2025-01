Inzameling afgebrande dierenambulance groot succes: al ruim 17.000 euro opgehaald

Er is een flink bedrag opgehaald voor de dierenambulance in Deventer. Zaterdag ging namelijk een van de drie voertuigen van de Dierenbescherming in de Overijsselse plaats in vlammen op, mogelijk is er sprake van brandstichting. De teller van de inzamelingsactie staat met bijna 1000 donaties inmiddels op een dikke 17.000 euro.

Bij de brand bleef iedereen - zowel mens als dier - gelukkig ongedeerd. Maar het was voor de dierenbescherming een hele schok om het levensreddende voertuig in een hoop as terug te vinden. "Wie doet nou zoiets", vragen ze zich dan ook hardop af. "Onze vrijwilligers, die dag en nacht klaarstaan voor dieren in nood, zijn heel erg geschrokken."

Niet veel later op zaterdag begon de Dierenbescherming de inzamelingsactie. "We rijden nu met één ambulance minder, dus er moet snel een structurele oplossing komen. Ook is het nog onduidelijk hoe hoog de kosten zijn. Daarom hebben we jouw hulp hard nodig", schrijven ze erbij.

Snel ingrijpen

Op de bewuste zaterdagochtend was het even voor vijf uur raak, toen werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een brandende bestelbus aan de Perenstraat. Bij aankomst stond het voertuig, geparkeerd op een terrein aan de Rijsweerdsweg, al in lichterlaaie. Het vuur sloeg over naar nabijgelegen auto’s, maar dankzij snel ingrijpen van de brandweer werd verdere verspreiding voorkomen.