Dierenambulance afgebrand in Deventer: politie vermoedt brandstichting

In de Deventer wijk Zandweerd is in de nacht van vrijdag op zaterdag een dierenambulance volledig uitgebrand. Even voor vijf uur ’s ochtends werd de brandweer gealarmeerd voor een brandende bestelbus aan de Perenstraat. Bij aankomst stond het voertuig, geparkeerd op een terrein aan de Rijsweerdsweg, al in lichterlaaie. Het vuur sloeg over naar nabijgelegen auto’s, maar dankzij snel ingrijpen van de brandweer werd verdere verspreiding voorkomen.

Volgens een correspondent ter plaatse kampt de wijk in Deventer al jaren met een golf van nachtelijke branden. Het gaat vaak om auto’s, schuurtjes en containers, waarbij in veel gevallen brandstichting wordt vermoed. De afgelopen maanden waren er meerdere incidenten, waaronder een brandende camper. Het gebrek aan duidelijke sporen maakt het voor de politie lastig om daders op te sporen.

De vrijwilliger van de Dierenambulance is geschokt door de gebeurtenis. “Er is geen reden waarom 'zijn' wagen het doelwit zou zijn”, zegt hij. Er waren geen eerdere incidenten die dit konden voorspellen. De politie onderzoekt de oorzaak en doet forensisch onderzoek bij daglicht.

Tweede brand

Terwijl de brandweer nog bezig was met het blussen van de dierenambulance, werd melding gemaakt van een tweede brand. Hemelsbreed zo’n 400 meter verderop, aan de Gerhard Ter Borchstraat, stond een schuur achter een woning in brand. Ook daar vermoedt de politie brandstichting, gezien de korte tijd tussen beide incidenten.

De politie ziet de twee branden wel als losse incidenten. "We hebben op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er tussen deze beide branden een verband is," laat een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland weten. De hulpdienst roept bewoners van de wijk op om eventuele camerabeelden of andere informatie te delen.