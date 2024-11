Camper brandt volledig uit in Deventer, politie onderzoekt brandstichting

Een camper aan de Radstakeweg in Deventer is donderdagochtend volledig uitgebrand. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand sloeg over naar een naastgelegen auto en veroorzaakte schade aan omliggende woningen. Door de intense hitte sprongen ruiten en raakten auto’s aan de overkant beschadigd.

De brandweer kreeg de situatie na een uur onder controle en voorkwam verdere verspreiding van het vuur. Volgens een correspondent is de oorzaak nog onbekend, maar gezien eerdere brandstichtingen in de wijk zou de politie onderzoeken of er sprake is van opzet.