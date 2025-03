Massale hulp na brand Arnhem: 'Toekijken is één, iets doen is twee'

Dat de inzamelingsactie voor de door de grote brand getroffen Arnhemmers zo'n groot succes is, was voor initiatiefnemer Charlotte van der Luit ook een enorme verrassing. Deze maandagochtend gaat er een grote lading naar de kledingbank, waar de gedupeerden dan op afspraak langs kunnen komen om nieuwe spullen uit te zoeken.

Na de brand voelde Charlotte van LOTS coffee & brunch club de sterke drang om iets voor haar stadsgenoten te betekenen. "We zagen het gebeuren en ik dacht: ik moet iets doen. Vanuit mijn hart en impulsiviteit heb ik dit opgezet en niet gedacht dat het zo groot zou worden", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep om spullen en eten te doneren. En dus is ze druk bezig met zakken vol afgestane spullen. "Dit is wel echt hartverwarmend, dat mensen zo meedenken om het iets beter te maken voor alle mensen die zoveel hebben verloren", laat Charlotte weten. "Ze hebben al zoveel verdriet en ellende, dan is dit iets positiefs."

Geld ingezameld

Naast Charlotte zijn er meer Arnhemmers die de getroffenen willen helpen. Zo ook Corné Ooms en Soner Akay, die al ruim 50.000 euro hebben ingezameld. "Ik dacht toekijken is één en iets doen is twee", aldus Corné. Soner maakt ook van dichtbij mee wat de brand met de bewoners doet. "Een vriendin van mij woonde in het complex waar het gebeurd is", laat hij weten. Naar omstandigheden gaat het goed met haar.

Aankomende vrijdag organiseert Irish Pub Mick O'Connells een fundraiser voor de gedupeerden.