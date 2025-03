Drie verdachten opgepakt voor verwoestende brand in Arnhem

De politie heeft zaterdagavond drie mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de grote brand in het centrum van Arnhem. De brand, die in de nacht van 5 op 6 maart uitbrak, richtte enorme schade aan en legde meerdere historische panden in de as.

Het gaat om twee verdachten uit Arnhem van 30 en 57 jaar oud. De derde verdachte, een 41-jarige man, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet verder onderzoek naar hun mogelijke rol bij het ontstaan van de brand. " Complimenten en dank aan de politie voor hun doortastende en effectief recherchewerk", schrijft b urgemeester Ahmed Marcouch in reactie op de aanhoudingen.

Direct na de brand startte de politie een Team Grootschalige Opsporing om de toedracht te onderzoeken. De brandweer liet eerder al weten dat de vuurzee zo heftig was dat panden gecontroleerd moesten uitbranden en deels gesloopt werden. Tot nu toe werd brandstichting als een van de scenario’s gezien, en met de aanhoudingen lijkt het onderzoek in een volgende fase te zijn beland.

Wat de exacte rol van de verdachten is en of er mogelijk nog meer aanhoudingen volgen, is nog niet bekend. De politie roept getuigen op zich te melden als ze meer informatie hebben over de brand of verdachte situaties rond de bewuste nacht.