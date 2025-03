Toch asbest aangetroffen in enkele uitgebrande panden in Arnhem

Er is toch asbest aangetroffen in enkele panden die donderdag zijn uitgebrand in het centrum van Arnhem. Eerder werd uit monsters die tijdens en na de brand waren genomen uit neergekomen roetdeeltjes rondom het getroffen gebied geen asbest aangetroffen.

Een dag na de verwoestende brand in het centrum van Arnhem maken winkeliers in de omgeving de schade op, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt het gevonden asbest nader onderzocht. Asbest werd vooral in de tweede helft van de vorige eeuw veel gebruikt in de bouw. De getroffen panden zijn 18e- en 19e-eeuws, maar in de loop der tijd zijn er veel verbouwingen geweest.

Meeste winkels en woningen hebben weer gas en stroom

De meeste winkels en woningen in het centrum van Arnhem hebben weer gas en stroom, laat een woordvoerder van netbeheerder Liander vrijdag weten. Gas en stroom waren in overleg met de brandweer afgesloten na de grote brand in een huizenblok met historische panden.

Een stuk of twintig woningen en winkels hebben nog geen gas of stroom. Volgens een woordvoerder komt dat omdat ze door de brand niet meer begaanbaar zijn en het dus nog niet veilig is om ze aan te sluiten.

Hart van Nederland/ANP