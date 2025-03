Zoektocht naar mogelijke slachtoffers Arnhem kan nog dagen duren

In het centrum van Arnhem blijft de onzekerheid bestaan over mogelijke slachtoffers na de verwoestende brand van woensdagavond. De brandweer kan vrijdagmiddag nog steeds het afgebrande pandenblok niet betreden. Volgens een woordvoerder is het gebied te instabiel en dreigen muren in te storten.

Omwonenden werden in het holst van de nacht uit hun woningen gehaald. Sommigen stonden urenlang in hun pyjama te wachten op meer informatie. In de video hierboven vertellen zij hoe ze die nacht en ochtend hebben beleefd.

Het Landelijk Team Forensische Opsporing is ter plaatse, maar kan door de onveilige situatie nog niet starten met het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Ook brandweerlieden mogen het gebied niet in. Het vuur heeft zich tientallen meters verspreid en tien panden hebben vlam gevat. De winkel SoLow, waar de brand vermoedelijk begon, is volledig verwoest en gesloopt.

'Wachten tot het veilig is'

Wanneer de hulpdiensten het gebied wel kunnen betreden, is nog onduidelijk. Zelfs als het onderzoek start, is het niet zeker of eventuele slachtoffers meteen worden gevonden. "Je vindt niet zomaar iemand. Een lichaam kan ook diep onder het puin liggen," zegt een brandweerwoordvoerder. De brandweer, politie en gemeente bepalen gezamenlijk wanneer het veilig genoeg is om naar binnen te gaan.

Ondanks de grote schade is er tot nu toe niemand als vermist opgegeven.

ANP