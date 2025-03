Winkeliers Arnhem maken schade op na grote brand: 'Groot litteken voor de stad'

Een dag na de verwoestende brand in het centrum van Arnhem maken winkeliers in de omgeving de schade op. Sommige winkeliers zijn vrijdagochtend al druk bezig om de gevel en straat schoon te maken zodat ze weer de deuren kunnen openen, anderen zien het somber in: "Ik denk dat we vandaag ook niet open kunnen gaan", zegt een winkelier.

Donderdag was winkeliers verteld dat iedereen weer open kon, uitgezonderd de drie blokken die in brand hadden gestaan of beschadigd waren. Maar vrijdagochtend is toch nog een groter deel van het gebied afgesloten voor publiek.

Nog niet alle winkels kunnen open

Aan de Jansplaats zitten meerdere winkels en cafés. Een politieagent ter plaatse zegt dat die voorlopig nog niet open kunnen. De platen waar donderdag de grote kraan overheen reed die een van de getroffen gebouwen sloopte liggen er nog. Ook de kraan zelf staat nog in de straat. Het gebouw aan de Jansstraat is volledig gesloopt. De panden eromheen staan nog overeind.

Om de hoek aan het Jansplein zit Eetcafé Sint Jan. Ook dat plein dicht bij de brand was afgesloten voor publiek en bewoners. Eigenaar van Sint Jan Thomas Doornekamp is vrijdagochtend bezig zijn terras van het slot te halen. Donderdagochtend om 07.00 uur stond hij al bij zijn zaak, toen de brand nog lang niet onder controle was. "Toen hoorden we dat we niet open konden. We zijn maar van de zon gaan genieten." Hij hoopt dat vrijdag alsnog een goede dag voor zijn terras wordt. "Het was wel zonde natuurlijk."

Groot litteken voor de stad

Nicolette Bolté van Stichting Platform Binnenstad Arnhem, die de winkeliers bijstaat kijkt met lede ogen toe hoe de een deel van de binnenstad er bij ligt. "Als ik zo naar de omgeving kijk, zie ik een groot litteken voor de binnenstad van Arnhem. Dat doet veel pijn, voor mij, maar zeker voor de winkeliers hier."

Bolté heeft met meerdere winkeliers gesproken en merkt dat er veel vragen zijn. "Ik ben vanochtend opgestaan met de gedachte: 'Ik ga maar kijken wat ik voor de winkeliers kan betekenen.' Verder praat ik ook veel met de mensen hier. Een dag zoals vandaag laat zich niet regisseren, dus aan een plan heb ik op dit moment nog niet veel."

Per huis of winkel kijken

Stichting Salvage, die ondernemers en bewoners gaat helpen met verzekeringsvragen, heeft een kantoor geopend op de Jansplaats. De stichting, die opereert namens verzekeraars, kijkt per huis of winkel of mensen weer terug kunnen.

Een blok aan de Jansstraat is helemaal verloren gegaan tijdens de brand. Daarin zit het pand van de SoLow waar de brand in de nacht van woensdag op donderdag begon. Dat gebouw is inmiddels gesloopt, maar ook de panden eromheen zijn instabiel, legt Marc Neijenhuis van Salvage uit. Mensen uit dit blok kunnen definitief niet meer terug naar hun huizen en winkels. "Ze kunnen ook niet even terug om spullen te halen, het blok staat op instorten."

De twee blokken aan weerszijden van dat waar de brand begon zijn ook beschadigd, maar daar kan iedereen naar verwachting wel terugkeren, zegt Neijenhuis. Een deel zal vrijdag al terug kunnen, met hulp van Salvage. De panden het dichtst bij het blok waar de brand woedde, kunnen mogelijk pas later weer in gebruik worden genomen. Mensen kunnen onder begeleiding van Salvage wel naar binnen om bijvoorbeeld wat spullen op te halen.

Hart van Nederland / ANP