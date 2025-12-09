Volg Hart van Nederland
Steeds meer Nederlanders kampen met angst of depressie, waarschuwen experts

Zorg

Vandaag, 08:14

Link gekopieerd

Meer dan vier op de tien Nederlanders kampen met angstige of depressieve gevoelens, en een kwart van alle volwassenen heeft een psychische aandoening. Eén op de twintig volwassenen wordt daarvoor behandeld in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dat constateren het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en kennisinstituut Trimbos.

De groep mensen met angstige of depressieve gevoelens is in de afgelopen tien jaar gegroeid. In 2014 ging het om 36 procent, vorig jaar om bijna 44 procent. De toename is vooral zichtbaar bij jongeren en bij vrouwen.

Fors investeren

De instellingen roepen het volgende kabinet op om fors te investeren in de aanpak van psychische problemen. "Zet in op preventie en signaleer problemen vroeg", zeggen ze. Dat kan voorkomen dat klachten later verergeren. Overheden kunnen bijvoorbeeld in de gaten houden of mensen met schulden kampen. Financiële onzekerheid kan namelijk samenhangen met angst- en depressieve klachten. En als mensen toch mentale problemen ontwikkelen, "moet er toegankelijke en passende zorg of hulp zijn, ook buiten de ggz".

Psychische problemen kosten de samenleving miljarden, aldus de onderzoekers. Patiënten hebben zorg nodig, kunnen tijdelijk niet werken en raken soms arbeidsongeschikt. Het is lastig om een plek voor behandeling te vinden, en in de tussentijd kunnen klachten verergeren. Nederland geeft ongeveer 500 euro per inwoner per jaar uit aan zorg voor psychische problemen, hebben Trimbos en RIVM berekend.

Trimbos en RIVM hebben al vaker gepleit voor meer investeringen in de geestelijke gezondheidszorg.

Door ANP

