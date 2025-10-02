Steeds meer onderzoek naar depressie bij mannen na geboorte kind

Ongeveer één op de tien vaders ontwikkeld een depressie tijdens of kort na de bevalling van hun partner. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar deze zogeheten postpartum depressies bij mannen. Bij speciale groepstherapiesessies praten jonge vaders over de problemen waar zij tegenaan lopen.

"In het begin was ik blij toen ik mijn dochter vasthield", vertelt Irenio Dionizio (28). "Maar steeds vaker voelde ik me verdoofd. Zelfs als ik mijn dochter vasthield, voelde ik niks." Toen Irenio 21 was, werd hij vader en belandde hij in een postpartum depressie. Hij is een van de vele mannen die na de bevalling van hun partner in zo'n depressie belandt. "Ik had nog nooit gehoord dat mannen daar ook last van konden hebben", vertelt Irenio. "Ik was net klaar met studeren en moest een appartement en een baan vinden. Ik dacht dat druk die ik voelde daardoor kwam."

Dit fenomeen komt minder vaak voor bij mannen dan bij vrouwen en er is ook een stuk minder onderzoek naar gedaan. Irenio kwam er pas anderhalf jaar later achter dat hij hieronder leed, toen hij toegepaste psychologie ging studeren. "We kregen les over postnatale depressie", vertelt hij. "En bij ieder punt dat de docent opnoemde herkende ik mezelf meer en meer."

Groepstherapie

Het NPI, een centrum voor behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblemen, houdt groepstherapiesessies voor jonge vaders. Deelnemers hebben zelf last van depressieve klachten na de geboorte van hun kind of hebben partners die hier last van hebben. In deze sessies praten de aanwezige mannen over de problemen waar zij tegenaanlopen in hun taak als ouder.

Wandel- en knutselmiddag

Irenio is door zijn eigen ervaring begonnen met het organiseren van acitiviteiten voor jonge vaders die het moeilijk hebben. "Ik merkte dat mijn klachten verminderd werden door actief te blijven", vertelt hij. "Door voor jezelf te blijven zorgen en activiteiten met je kinderen te blijven doen, werd het voor mij een stuk beter."

Over mentale problemen praten heeft Irenio ook geholpen. "Doordat ik hier zelf mee moeite mee heb gehad, dacht ik dat er meer vaders zouden zijn die met depressieve gedachtes zitten", vertelt Irenio. "Om anderen te helpen ben ik begonnen met activiteiten voor deze mannen. Ik heb bijvoorbeeld wandel- en knutselmiddagen georganiseerd. Zo kunnen mannen met gelijkgestemden praten en tegelijkertijd een leuke middag met hun kinderen hebben."