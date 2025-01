Antoinetta kreeg 20 jaar lang onterecht diagnose depressie, bleek tumor te zijn

Jarenlang werd Antoinetta (51) geconfronteerd met onverklaarde gezondheidsklachten. Ze voelde zich moe, had angstaanvallen en kwam kilo's aan zonder reden. "Artsen zagen me als depressief en gaven me antidepressiva, maar ik werd alleen maar zieker", zegt ze. Pas na 20 jaar kreeg ze de juiste diagnose: een tumor op haar hypofyse.

Het verhaal van Antoinetta staat centraal in de campagne Doodzieke Kosten van Voices for Women, die aandacht vraagt voor de medische kenniskloof tussen mannen en vrouwen.

De medische wetenschap baseert veel onderzoek op mannen, terwijl het vrouwenlichaam anders reageert op ziekten. Dit leidt tot misdiagnoses en ontoereikende behandelingen, zegt gynaecoloog Judith Huinre, een van de experts die betrokken is bij de campagne. "Vrouwen krijgen vaak te horen dat hun klachten psychisch zijn. Dat is niet alleen frustrerend, maar ook gevaarlijk."

Economische gevolgen in miljarden

Naast persoonlijk leed heeft de kenniskloof een enorme economische impact. Volgens Voices for Women kost het de Europese Unie jaarlijks 750 miljard euro door verminderde productiviteit en medische kosten. Antoinetta: "Ik heb jaren niet goed kunnen werken en ben financieel achteruitgegaan. Dit had voorkomen kunnen worden met de juiste diagnose."

De campagne is live gegaan met een podcastserie waarin twaalf vrouwen hun verhaal delen. "We hopen dat dit meer bewustwording creëert en leidt tot investeringen in vrouwgericht medisch onderzoek", zegt projectleider Mariëtte Reineke. De verhalen zijn ook te zien op posters in Hoorn en andere steden. Volgens Antoinetta is dit hard nodig: "Mijn verhaal is helaas geen uitzondering. Het moet beter voor de volgende generatie vrouwen."