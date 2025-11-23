Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wereld Mirjam stort in als dochter Lisa niet meer verder wil, nu helpt ze andere ouders

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 16:35

Link gekopieerd

Toen haar dochter Lisa Cornelisse op haar 16e vertelde dat ze niet meer verder wilde, stortte de wereld van moeder Mirjam Bijnsdorp in. De jaren die volgden stonden in het teken van angst, verdriet en machteloosheid. Nu, 9 jaar later, heeft Mirjam haar ervaringen opgeschreven in het boek Help! Mijn kind heeft een depressie.

In het boek beschrijft Mirjam hoe haar gezin probeerde om overeind te blijven terwijl Lisa vocht tegen een zware depressie. Ze vertelt over de verwarring, de zoektocht naar hulp en de kleine stappen richting herstel. Het boek bevat persoonlijke verhalen én praktische tips voor ouders die in dezelfde situatie zitten.

Op bovenstaande video zie je het verhaal van moeder Mirjam en haar dochter Lisa.

Machteloos

Het onderwerp is actueler dan ooit. Volgens Mirjam heeft één op de vijf kinderen mentale problemen en krijgt één op de 22 te maken met een depressie. Cijfers van het CBS laten zien dat meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar kampt met angst- of depressieve gevoelens. Terwijl jongeren op wachtlijsten staan voor behandeling, voelen veel ouders zich machteloos en ongezien.

Met haar boek wil Mirjam dat veranderen. Ze hoopt dat haar openheid andere ouders erkenning geeft en dat er meer aandacht komt voor de steun die ook zij nodig hebben. "Kinderen wachten op hulp, maar ouders eigenlijk ook", zegt ze.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Amnesty waarschuwt voor TikTok: 'Je voelt je er alleen maar somberder door'
Amnesty waarschuwt voor TikTok: 'Je voelt je er alleen maar somberder door'
Hoe versla je eenzaamheid? Pim wil met film jongeren weer in zichzelf laten geloven
Hoe versla je eenzaamheid? Pim wil met film jongeren weer in zichzelf laten geloven
Jeffrey praat nu openlijk over misbruik: 'Het kan iedereen overkomen'
Jeffrey praat nu openlijk over misbruik: 'Het kan iedereen overkomen'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.