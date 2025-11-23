Wereld Mirjam stort in als dochter Lisa niet meer verder wil, nu helpt ze andere ouders

Toen haar dochter Lisa Cornelisse op haar 16e vertelde dat ze niet meer verder wilde, stortte de wereld van moeder Mirjam Bijnsdorp in. De jaren die volgden stonden in het teken van angst, verdriet en machteloosheid. Nu, 9 jaar later, heeft Mirjam haar ervaringen opgeschreven in het boek Help! Mijn kind heeft een depressie.

In het boek beschrijft Mirjam hoe haar gezin probeerde om overeind te blijven terwijl Lisa vocht tegen een zware depressie. Ze vertelt over de verwarring, de zoektocht naar hulp en de kleine stappen richting herstel. Het boek bevat persoonlijke verhalen én praktische tips voor ouders die in dezelfde situatie zitten.

Op bovenstaande video zie je het verhaal van moeder Mirjam en haar dochter Lisa.

Machteloos

Het onderwerp is actueler dan ooit. Volgens Mirjam heeft één op de vijf kinderen mentale problemen en krijgt één op de 22 te maken met een depressie. Cijfers van het CBS laten zien dat meer dan de helft van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar kampt met angst- of depressieve gevoelens. Terwijl jongeren op wachtlijsten staan voor behandeling, voelen veel ouders zich machteloos en ongezien.

Met haar boek wil Mirjam dat veranderen. Ze hoopt dat haar openheid andere ouders erkenning geeft en dat er meer aandacht komt voor de steun die ook zij nodig hebben. "Kinderen wachten op hulp, maar ouders eigenlijk ook", zegt ze.