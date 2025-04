Wachttijden ggz zo hoog dat stichting overheid voor rechter sleept, ook Annelies dupe

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn zo hoog opgelopen, dat Stichting Recht op GGZ de Staat voor de rechter sleept. De organisatie vindt dat de overheid haar zorgplicht niet nakomt.

Patiënten moeten soms maandenlang wachten op hulp, terwijl het wettelijk maximum op 14 weken ligt. Voor specialistische zorg, zoals bij depressies of eetstoornissen, zijn de wachttijden veel langer: gemiddeld 23 tot 28 weken.

De 48-jarige Annelies van Eijsden uit Rotterdam is één van de gedupeerden. Na een zware periode kwam ze op de wachtlijst voor een intensieve behandeling. Toen ze na 53 weken eindelijk aan de beurt was, kon ze door long-covid niet starten. Een jaar later moest ze opnieuw achteraan aansluiten. "Dat doet iets met je", zegt ze. "Je vecht zo hard, maar krijgt geen kans."

Fatale gevolgen

De Stichting zegt dat dit geen op zichzelf staand geval is. Volgens hen wachten 63.000 mensen langer dan 14 weken op gespecialiseerde GGZ. "Door de trage toegang tot hulp verslechtert de situatie van patiënten. Soms zelfs met fatale gevolgen", stelt de organisatie.

De problemen zijn complex. GGZ-instellingen kampen met personeelstekort, maar volgens de Stichting ligt het echte probleem bij de zorgverzekeraars, die te weinig specialistische zorg inkopen. Zorgverzekeraars wijzen juist op de toegenomen vraag en het tekort aan geschikt personeel.

Ik wil genieten van wat nog wél lukt. Annelies

Ondertussen proberen instellingen wachttijden te verzachten met ‘wachtplannen’ en digitale zelfhulp, maar volgens critici is dat lang niet genoeg. De rechtszaak van Stichting Recht op GGZ moet de druk op de politiek vergroten.

Annelies krijgt nu lichtere hulp en probeert stap voor stap haar leven op te bouwen. "Ik wilde intensieve zorg, maar heb gekozen voor kwaliteit van leven. Ik wil genieten van wat nog wél lukt."