Een borstonderzoek dat 'vroege afwijkingen' kan vinden en dat ook nog eens pijnloos en stralingsvrij is. Dat klinkt als muziek in de oren voor veel vrouwen. Toch is deze medische thermografie te mooi om waar te zijn. De methode kan eigenlijk helemaal geen borstkanker opsporen. Toch blijven aanbieders het promoten en slim inspelen op de vrees bij vrouwen voor de mammografie. Dat schrijft Follow the Money.

De standaardmethode voor borstkankerscreening is de mammografie. Daarbij worden de borsten tussen twee platen gedrukt om röntgenfoto’s te maken. Dit onderzoek kan als onaangenaam worden ervaren: volgens een eerder burgerinitiatief ervaart één op de vijf vrouwen pijn tijdens het onderzoek, en bij 5 procent is die pijn zelfs extreem. Juist die pijn en het ongemak maken dat sommige vrouwen op zoek gaan naar alternatieven, zoals thermografie.

Lees ook: Borstkankervereniging raadt vrouwen aan elke 3e van de maand borsten te checken

Het gaat dus om een gevaarlijke situatie voor vrouwen, want degene die op thermografie vertrouwt, loopt het risico dat de kanker pas te laat ontdekt wordt. Follow the Money deed onderzoek naar tien aanbieders en zag hoe zij de wet omzeilen.

Misleidend

Al in 2016 waarschuwde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat thermografie vaak op een misleidende manier wordt aangeboden. Aanbieders doen geen directe belofte dat ze borstkanker kunnen opsporen, maar hun communicatie suggereert dat wel. In sommige gevallen moesten cliënten zelfs een document ondertekenen waarin stond dat thermografie géén vervanging is voor een mammografie. Toch werden tijdens afspraken vragen gesteld over erfelijke aanleg en kregen vrouwen ‘risicoscores’ mee.

Alleen methoden waarvan de effectiviteit bewezen is, mogen voor screening worden gebruikt. Thermografie voldoet niet aan die eis. Daarom is het verboden om infraroodonderzoek als screeningsinstrument te promoten.