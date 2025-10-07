Borstkanker bij mannen nog altijd onderbelicht: 'Schaamte moet verdwijnen'

Regelmatig je borsten controleren is voor veel vrouwen vanzelfsprekend, maar bij mannen leeft het besef dat ook zij borstkanker kunnen krijgen nauwelijks. Dat is problematisch, zegt internist-oncoloog Robbert van Alphen van het ETZ in Tilburg. "Mannen komen vaak laat, of te laat, bij de dokter. Daardoor is de overlevingskans kleiner dan bij vrouwen."

Iemand die weet hoe het is om als man borstkanker te krijgen, is Fred. Vijf jaar geleden kreeg hij de diagnose en hij leeft nog omdat hij op tijd aan de bel trok. Nu roept hij op tot meer bewustwording bij mannen.

Volgens Van Alphen krijgen jaarlijks zo’n 180 tot 200 mannen in Nederland borstkanker. Dat aantal stijgt langzaam, onder andere door de vergrijzing. "Toch weten veel mannen nog steeds niet dat ze borstkanker kunnen krijgen, simpelweg omdat ze niet weten dat ze borstweefsel hebben."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Daardoor komen mannen vaak pas in een verder stadium van de ziekte bij de arts, wat de overlevingskansen flink verkleint. "Voor vrouwen is er veel aandacht om hun borsten regelmatig te controleren. Ik denk dat mannen daar ook baat bij kunnen hebben."

'Knobbeltje in zijn borst'

De 73-jarige Fred uit Amersfoort weet inmiddels hoe belangrijk het is om op tijd aan de bel te trekken. In 2020 voelde hij een klein bobbeltje bij zijn borst. "Ik zat thuis wat te lezen en raakte even mijn borst aan. Toen voelde ik een knobbeltje," vertelt hij. "Ik dacht dat het een vetbultje was, maar ben voor de zekerheid toch maar naar de huisarts gegaan. Ook mijn huisarts dacht dat het geen kwaad kon. Maar na een paar dagen bleef het zitten. Toen ben ik teruggegaan en heeft hij me alsnog doorverwezen. Uiteindelijk bleek het borstkanker te zijn."

De borstkas van Fred na zijn operatie. Beeld: Hart van Nederland

Om meer zekerheid te krijgen, werd ook een mammografie gemaakt. "Dat is geen pretje, kan ik je vertellen. Vrouwen krijgen dat ook bij borstkankeronderzoek, maar als man heb je niet veel borstweefsel, en dat moet toch tussen die platen." Nadat er een biopt werd genomen, was de diagnose zeker. "Het zag er niet goed uit, dan schrik je wel even", vertelt Fred.

Omdat hij er snel bij was, konden de artsen de kanker eenvoudig verwijderen. Er werden geen uitzaaiingen gevonden. Fred bleek de erfelijke variant van de ziekte te hebben. Zijn linkerborstweefsel werd verwijderd, gevolgd door chemo-, immuun- en anti-hormonale therapie. "Ik ben gelukkig schoon, maar ik wil dat mannen weten dat dit ook hen kan overkomen. Vrouwen weten dat ze hun borsten moeten controleren, maar mannen zouden dat ook moeten doen."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Landelijk onderzoek zou weinig opleveren

Een landelijk bevolkingsonderzoek, zoals vrouwen dat krijgen, is volgens Van Alphen geen goed idee. "Borstkanker bij mannen is zeldzaam. Zo’n onderzoek zou heel duur zijn en weinig opleveren. Wat wél helpt, is meer bewustwording. Mannen moeten zelf, of met hulp van hun partner, hun borst af en toe controleren. Gelukkig zien we ook steeds meer bewustwording bij huisartsen, zodat ze sneller borstkanker bij mannen herkennen."

Twaalf tekenen om borstkanker te herkennen. Beeld: Hart van Nederland

In zijn spreekkamer laat de arts een zogenoemde ‘citroenposter’ zien, waarop de symptomen van borstkanker duidelijk staan uitgelegd. "Let op veranderingen bij de tepel of een deukje in de borst. Dat zijn signalen die niet genegeerd mogen worden."

Bewustwording

Fred laat zijn overgebleven borst inmiddels twee keer per jaar controleren. "Ik blijf er nuchter onder, maar ik wil dat andere mannen er eerder bij zijn dan ik. Want hoe eerder je erbij bent, hoe groter je kans op genezing. Mannen moeten niet denken dat het een vrouwenziekte is. De schaamte bij mannen rondom deze ziekte moet verdwijnen. Wuif het niet weg, praat er vaker over."

Op 7 oktober, op de Internationale dag van de borstkankerMAN, hopen artsen als Van Alphen en Fred dat het taboe rond borstkanker bij mannen eindelijk doorbroken wordt.