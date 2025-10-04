Vera doet mee aan sponsorloop voor onderzoek borstkanker: 'Ken je borsten'

Vera deed zaterdag mee aan een grote sponsorloop voor borstkankeronderzoek. Zij kreeg anderhalf jaar geleden zelf de diagnose. Na een heftige en intense tijd, inclusief chemotherapie, bestraling en een operatie, gaat het nu beter en is Vera zelfs fit genoeg om 5 kilometer te wandelen, zoals je ziet in de video bovenaan. De sponsorloop bracht bijna 30.000 euro op.

Oktober is wereld borstkankermaand en daarom komt het Alexander Monro Ziekenhuis in actie tegen de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het is doodsoorzaak nummer 1 onder Nederlandse vrouwen tussen de 35 en 55 jaar oud. Elke dag overlijden gemiddeld negen vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Daarom organiseerde het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven zaterdag de sponsorloop.

Ken je borsten

Dit jaar was het de vijfde keer dat de loop gehouden wordt met meer dan tweehonderd deelnemers. Ze konden zes kilometer hardlopen of vijf kilometer wandelen. De opbrengst van bijna 29.607 euro gaat naar onderzoek.

Het Alexander Monro ziekenhuis komt ook met een nieuwe campagne 'Ken je borsten'. Waar velen alleen aan de bel trekken als zij een knobbeltje in de borst voelen, moeten we ervoor waken dat mensen niet te laat zijn. Aldus de campagne. Er zijn nog elf andere tekenen waardoor je in een vroegtijdig stadium borstkanker kunt ontdekken.