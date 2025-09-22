Meteen na krijgen borstimplantaten kreeg Marga pijn, maar artsen gaven andere reden

Dinsdag start de rechtszaak van Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann, zij eisen namens 60.000 vrouwen met gebrekkige borstimplantaten een schadevergoeding van implantaatfabrikant Allergan. Een van deze vrouwen is Marga van Amersfoort. Zij kreeg de implantaten nadat ze haar borsten had verloren door borstkanker, niet wetende dat ze er allerlei gezondheidsrisico's aan hingen.

"Na een borstamputatie kreeg ik borstimplantaten van Allergan", vertelt Marga. Het duurde niet lang voordat ze klachten begon te ervaren. Een branderig gevoel, maar ook zelfs een keer een ziekenhuisopname waarbij haar lichaam opgezwollen raakte.

Na 1,5 jaar werden de implantaten verwijderd en verdwenen de klachten. "Ik heb eigenlijk meteen aangegeven dat het niet goed zat en me slecht voelde, maar de artsen zeiden dat dit klachten van mijn chemokuur waren. Ik voelde me niet serieus genomen."

Nu zet ze zich met een meldpunt in voor andere vrouwen met dezelfde klachten, vertelt ze in bovenstaande video.