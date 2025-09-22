Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meteen na krijgen borstimplantaten kreeg Marga pijn, maar artsen gaven andere reden

Zorg

Vandaag, 23:00

Link gekopieerd

Dinsdag start de rechtszaak van Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann, zij eisen namens 60.000 vrouwen met gebrekkige borstimplantaten een schadevergoeding van implantaatfabrikant Allergan. Een van deze vrouwen is Marga van Amersfoort. Zij kreeg de implantaten nadat ze haar borsten had verloren door borstkanker, niet wetende dat ze er allerlei gezondheidsrisico's aan hingen.

"Na een borstamputatie kreeg ik borstimplantaten van Allergan", vertelt Marga. Het duurde niet lang voordat ze klachten begon te ervaren. Een branderig gevoel, maar ook zelfs een keer een ziekenhuisopname waarbij haar lichaam opgezwollen raakte.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Na 1,5 jaar werden de implantaten verwijderd en verdwenen de klachten. "Ik heb eigenlijk meteen aangegeven dat het niet goed zat en me slecht voelde, maar de artsen zeiden dat dit klachten van mijn chemokuur waren. Ik voelde me niet serieus genomen."

Nu zet ze zich met een meldpunt in voor andere vrouwen met dezelfde klachten, vertelt ze in bovenstaande video.

Lees ook

'Steeds meer vrouwen laten borstimplantaten verwijderen, angst voor risico’s'
'Steeds meer vrouwen laten borstimplantaten verwijderen, angst voor risico’s'
Vrouwenrechtenorganisatie wil schadevergoeding borstimplantaten
Vrouwenrechtenorganisatie wil schadevergoeding borstimplantaten
Siliconenpoli UMC overspoeld met vragen over implantaten na docu 'Moordtieten'
Siliconenpoli UMC overspoeld met vragen over implantaten na docu 'Moordtieten'
Documentaire 'Moordtieten' leidt tot onrust bij vrouwen met borstimplantaten
Documentaire 'Moordtieten' leidt tot onrust bij vrouwen met borstimplantaten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.