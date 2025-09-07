Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Steeds meer vrouwen laten borstimplantaten verwijderen, angst voor risico’s'

Zorg

Vandaag, 08:33

Link gekopieerd

Steeds meer vrouwen in Nederland besluiten hun borstimplantaten te laten weghalen. Uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat de afgelopen 10 jaar ruim 14.000 vrouwen deze stap hebben gezet. Vooral de laatste 4 jaar neemt het aantal verwijderingen snel toe.

Marc Mureau, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), zegt tegen Pointer dat de trend te maken heeft met zogenaamde Breast Implant Illness. Vrouwen ervaren uiteenlopende klachten die in verband worden gebracht met borstimplantaten. Het gaat dan om klachten als vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Eén type implantaat werd zelfs verboden, omdat deze kanker kan veroorzaken.

"We zien daarnaast een toename van explantaties zonder medische noodzaak, mogelijk door zorgen over de veiligheid van borstprothesen als gevolg van de continue media-aandacht in Nederland", aldus Mureau.

De gemiddelde leeftijd waarop implantaten worden verwijderd, ligt rond de 50 jaar.

Minder nieuwe implantaten geplaatst

Niet alleen groeit het aantal vrouwen dat de implantaten laat verwijderen, er worden ook steeds minder nieuwe ingebracht. Dat aantal is de laatste jaren zelfs gehalveerd. Naar schatting hebben momenteel nog zo’n 20.000 vrouwen in Nederland borstimplantaten.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.