'Steeds meer vrouwen laten borstimplantaten verwijderen, angst voor risico’s'

Steeds meer vrouwen in Nederland besluiten hun borstimplantaten te laten weghalen. Uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV) blijkt dat de afgelopen 10 jaar ruim 14.000 vrouwen deze stap hebben gezet. Vooral de laatste 4 jaar neemt het aantal verwijderingen snel toe.

Marc Mureau, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), zegt tegen Pointer dat de trend te maken heeft met zogenaamde Breast Implant Illness. Vrouwen ervaren uiteenlopende klachten die in verband worden gebracht met borstimplantaten. Het gaat dan om klachten als vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Eén type implantaat werd zelfs verboden, omdat deze kanker kan veroorzaken.

"We zien daarnaast een toename van explantaties zonder medische noodzaak, mogelijk door zorgen over de veiligheid van borstprothesen als gevolg van de continue media-aandacht in Nederland", aldus Mureau.

De gemiddelde leeftijd waarop implantaten worden verwijderd, ligt rond de 50 jaar.

Minder nieuwe implantaten geplaatst

Niet alleen groeit het aantal vrouwen dat de implantaten laat verwijderen, er worden ook steeds minder nieuwe ingebracht. Dat aantal is de laatste jaren zelfs gehalveerd. Naar schatting hebben momenteel nog zo’n 20.000 vrouwen in Nederland borstimplantaten.