ZIEN: Utrecht in de ban van amfibievoertuigen die door de grachten varen

Utrechters zullen woensdag vol bewondering langs de kant hebben gestaan toen een stoet van negentig amfibievoertuigen door de grachten voer. De voertuigen komen uit verschillende landen, zoals Noorwegen, Nederland en Spanje.

Jaarlijks trekken zo'n honderd amfibievoertuigen, voertuigen die zowel over land als over water kunnen bewegen, door een land. Dit jaar was Nederland aan de beurt. Normaal gesproken varen ze met ongeveer honderd amfibievoertuigen over het water, maar tien van deze voertuigen zijn helaas te groot voor de Utrechtse grachten.

Toch mag dit de pret niet drukken, volgens organisator Roy Bolks: "We krijgen altijd lovende reacties. Het maakt niet uit of ze 10 jaar zijn of 80 jaar. Dit maakt het ook zo leuk voor ons."

Grote familie

Jaarlijks maken deze liefhebbers een amfibietour door een bepaald land: "Het voelt als een grote familie. We komen uit allerlei landen, waaronder Nederland, Spanje, Italië en Noorwegen. We zijn echt al ons hele leven gek op deze voertuigen."

Toch zijn de amfibievoertuigen nog niet heel populair in Nederland: "Ik hoop dat dit verandert. Vanwege hoogwater en overstromingen zouden ze eigenlijk ook goed van pas komen in Nederland. Ze zijn dus eigenlijk hard nodig."