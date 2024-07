Varend Corso Westland trekt duizenden bezoekers op stralende laatste dag

Het Varend Corso in het Westland is met een stralende dag geëindigd. Duizenden mensen kwamen naar de 'praalboten' vol bloemen kijken.

Terwijl de meeste deelnemers aan het Varend Corso hun boten versieren met traditionele materialen zoals papiermaché en piepschuim gooit botengroep 3D Next Level het over een andere boeg. Zij voeren met 3D-geprinte Minion-figuren. Lennart, zijn vrouw Eline en tien collega’s hebben avonden gewerkt in hun loods in Schipluiden om de laatste details van hun boot af te ronden. "Normaal printen we vooral voor de reclamewereld, maar we wilden laten zien dat we ook kunst kunnen maken", vertelt Lennart.

Bloemen, planten en groenten

Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend spektakel waarbij boten versierd zijn met bloemen, planten en groenten. De botenparade trekt door verschillende steden zoals Westland, Midden-Delfland, Maassluis, Delft en Rijswijk, en er komen duizenden toeschouwers. Zondag was de laatste dag van de 25ste editie.