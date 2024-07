Stralende zomerdag tot 32 graden, later deze week kans op onweer

Dinsdag wordt een zonovergoten dag met temperaturen die op veel plaatsen oplopen tot 30 graden of hoger. Weervrouw Laura Osinga verwacht dat dit de warmste dag van de week wordt. "In de ochtend trekt er nog wat hoge sluierbewolking over met name de noordelijke helft van het land, maar ook daar kan de zon makkelijk doorheen schijnen," zegt Osinga.

Dinsdagmiddag kan er ook nog wat sluierbewolking zijn, maar de zon blijft overheersen. De wind draait van het oosten naar het noorden, wat aan de noordwestkust voor een verkoelend briesje kan zorgen. Ook in de avond blijft het nog lang mooi.

Vanaf woensdag gaan de temperaturen iets dalen en is er meer bewolking, vooral in het zuiden van het land. "Daar kan ook een bui vallen, maar het blijft grotendeels droog," aldus Osinga.

Onweer op komst

Donderdag belooft een onstabielere dag te worden. Dan is er kans op buien en onweer, vooral in het zuiden. Maar ook dan zullen droge momenten en zonneschijn de overhand zullen hebben.

Vrijdag verloopt grotendeels droog met ruimte voor de zon, terwijl het weekend licht wisselvallig lijkt te worden. “Een afwisseling van zon, wolkenvelden en af en toe een regen- en onweersbui,” aldus Osinga.