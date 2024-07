Genieten! Stralend zomers weer met tropische temperaturen op komst

De zomer is eindelijk hier! Vanaf vandaag wordt het de hele week warm met zomerse, en in het oosten misschien zelfs tropische waarden. Vandaag wordt het al prachtig en zonnig weer met een gemiddelde temperatuur van 27 graden.

Terwijl de dag in het noordoosten begint met wat nevel en mist en lagere temperaturen, is er in de rest van het land al volop ruimte voor de zon.

In de middag kan er enige sluierbewolking overtrekken en kunnen er in het binnenland enkele stapelwolken ontstaan, maar over het algemeen blijft het op de meeste plaatsen (vrij) zonnig. De temperaturen lopen in de middag op tot ongeveer 24 graden aan de kust en rond de 28 graden in het oosten. Op de stranden kan een zeewind opsteken, waardoor het iets koeler kan aanvoelen daar.

Regionaal tropische dag

Ook morgen wordt een mooie zomerdag, vergelijkbaar met vandaag, en stijgen de temperaturen verder. In het zuidoosten kan het regionaal tropisch warm worden met temperaturen tot 31 graden. Er kunnen enkele wolkenvelden overtrekken, maar er blijft veel ruimte voor de zon. Opnieuw is er kans op zeewind aan de kust.

Kans op een klap onweer

Woensdag is er meer bewolking en later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Na woensdag draait de wind naar het noorden en gaan de temperaturen enkele graden omlaag. Donderdag lijkt een onstabiele dag te worden met kans op onweer. Ook de dagen erna blijft het licht wisselvallig met afwisselend zon, wolkenvelden en af en toe een regen- of onweersbui.