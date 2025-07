Gigantische meteoriet van 240 kilo te koop: 'Iedereen mag hem aanraken'

Een ijzeren kolos uit de ruimte ligt vanaf maandag te schitteren in de Space Expo in Noordwijk. Met 240 kilo is het de zwaarste meteoriet die ooit op een veiling verschijnt. En jij mag hem gewoon aanraken.

Het is bijzonder om te zien: een gigantische ijzermeteoriet, recht uit het heelal. De steen sloeg zo’n 10.000 tot 30.000 jaar geleden in op aarde, bij het dorp Gibeon in Namibië. Nu wacht het imposante object op een koper, maar tot het zover is, mag iedereen er met z’n vingers aan zitten.

" Het is echt een uniek object", zegt Philippe Schoonejans van Space Expo. "Je ziet zelden zo’n groot stuk ruimtepuin van dichtbij. En dat je hem ook nog mag aanraken, dat maakt het extra bijzonder."

Brokstukken

De meteoriet is afkomstig uit de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter en werd na een inslag in brokstukken teruggevonden in Namibië. Dankzij een uitzondering op een exportverbod is dit exemplaar legaal in Europa terechtgekomen.

De huidige eigenaar, Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht, wil de meteoriet nu veilen om geld op te halen voor een nieuw planetarium.

Voelen

De meteoriet wordt op zaterdag 30 augustus geveild in Space Expo. Bezoekers van Space Expo kunnen de meteoriet tot het moment van veiling van dichtbij bekijken. En ja, ook aanraken. "Dat vinden mensen prachtig", zegt Schoonejans. "Het blijft bijzonder dat je iets kunt aanraken dat miljarden jaren oud is en van ver buiten onze planeet komt."