Mysterieuze 'vuurballen' in de lucht boven Nederland: 'Wat komt hier naar beneden?'

Is het een meteoriet, een neergestort vliegtuig, of toch een vallende ster? Vroege vogels die vanochtend tussen vier en vijf uur uit hun raam keken, zagen iets opmerkelijks door de lucht vliegen. Hart van Nederland ontving vanuit verschillende plekken in het land meldingen van 'lichtgevende vuurballen' die aan de hemel te zien waren.

Op filmpjes die rondgaan op X is te zien dat de 'vuurballen' een witte staart hebben. Op het sociale medium worden beelden uit Drunen, Arnhem, Nieuwegein en Eibergen gedeeld. De filmers hadden niet direct een idee waar ze naar aan het kijken waren.

Satellieten van Elon Musk

Sommige vuurballen waren tot wel dertig seconden te zien, en op de beelden wordt ook duidelijk dat ze langzaam voorbij vlogen. Volgens sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen zijn de mysterieuze 'vuurballen' satellieten van Elon Musk, die onder meer CEO is van SpaceX, verklaart Jurriëns aan RTV Drenthe.

"Deze satellieten zijn na verloop van tijd simpelweg 'op'. Dan komen ze bij ons op aarde terecht", aldus Jurriëns. Volgens de sterrendeskundige hoeven we ons geen zorgen te maken, want de materialen zijn ongevaarlijk en verbranden volledig.

Ook meteoroloog bij Weeronline Floris Lafeber wijst erop dat verschillende partijen melden dat het om restanten gaat van een Falcon 9-raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX die in de dampkring na een lancering zijn verbrand.

Volgens Lafeber was het lichtverschijnsel "best wel" bijzonder. "Je ziet dit niet dagelijks, maar het gebeurt wel af en toe dat een stuk van een satelliet verbrandt als de lancering bijvoorbeeld niet helemaal is gelukt. Dus het is wel eens eerder gezien, maar opvallend is het zeker wel."

Hart van Nederland/ANP