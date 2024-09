Zo helpt Nederland onze planeet te redden bij een meteorietinslag

De inslag van een ruimterots. We kennen het van de sciencefictionfilms, maar die dingen gebeuren nooit in het echt. Of wel? De kans dat er een grote meteoriet op de aarde afkomt is, geloof het of niet, altijd aanwezig. Wat we moeten doen om onze planeet te redden wordt vanaf november onderzocht met een ruimteschip vol technologie uit ons eigen land.

Hart van Nederland was dinsdag bij de 'pre-launch', waar de ESA en NSO gebriefd werden over de Hera-missie. Bekijk in de video boven dit artikel hoe dit eruitzag.

"Twee jaar geleden heeft NASA een ruimteschip gelanceerd met het doel een ruimterots van koers te laten veranderen. Dit zodat we weten hoe we ons kunnen verdedigen, mocht er zo'n rots op de aarde af komen", vertelt Jasper Wamsteker, woordvoerder van Netherlands Space Office (NSO). "Die missie was succesvol, daarom willen we dit nu nader onderzoeken."

Twee Nederlandse bedrijven, Cosine en ISISPACE, leveren belangrijke onderdelen zoals sensoren en satellieten om de ruimte te bestuderen. "Zo weten we beter wat wij kunnen doen als we in zo'n situatie komen. De kans dat er echt zo'n grote ruimterots op ons afkomt, klinkt kleiner dan die is. We verwachten het niet, maar de kans is niet 0 procent. En dan is het goed om voorbereid te zijn."