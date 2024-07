Lichtende nachtwolken betoveren de lucht: zo kun je ze zien

Wie zondagnacht laat opbleef, kon genieten van een zeldzaam natuurfenomeen: lichtende nachtwolken. Deze bijzondere natuurverschijnsel tovert blauwe en zilverachtige kleuren in de lucht. Mogelijk krijgen we in de komende weken opnieuw de kans om het te bewonderen.

De lichtende nachtwolken zijn het beste te bewonderen van eind mei tot half juli, aldus meteoroloog Robert de Vries. "Om deze wolken te zien, moet je naar het noorden kijken na zonsondergang tussen 23.00 uur en 00.30 uur, of voor zonsopgang tussen 03.00 en 05.00 uur", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Lichtende nachtwolken bevinden zich op een hoogte van 75 tot 85 kilometer in de atmosfeer. "Dat is veel hoger dan de 'normale' wolken die tot ongeveer 12 kilometer hoogte kunnen komen", aldus Robert. Deze wolken bestaan uit stofdeeltjes van bijvoorbeeld meteorieten of vulkaanuitbarstingen, waarop zich ijs vormt door de extreem lage temperatuur van ongeveer -120 graden Celsius op die hoogte.

Zilverachtige glans

De lucht is op deze hoogte zo ijl dat je de wolken overdag niet kunt zien. In juni gaat de zon in Nederland niet ver onder de horizon, waardoor het zonlicht nog lang na zonsondergang deze wolken kan verlichten. Dit geeft de lichtende nachtwolken hun kenmerkende zilverachtige glans.

Wie de lichtende nachtwolken gemist heeft, krijgt wellicht een nieuwe kans om ze te zien. Maar wanneer is onbekend. "Het blijft soms toch nog een verrassing, maar dat is het mooie van de natuur!", aldus Robert.