Asteroïde onderweg naar aarde, kans op inslag verhoogd

De kans dat een asteroïde in 2032 inslaat op aarde, is volgens NASA gestegen naar 2,3 procent. Dit betekent dat er een kans van 1 op 43 is dat ruimterots 2024 YR4 onze planeet raakt. Vorige week werd dat risico nog op 1,3 procent geschat door de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Maar volgens experts is er geen reden tot paniek, schrijft de Britse krant The Guardian.

Wat we moeten doen om onze planeet te redden van een eventuele meteorietinslag wordt sinds november onderzocht met een ruimteschip vol Nederlandse technologie. Bekijk bovenstaande video om te zien hoe dat werkt.

De asteroïde 2024 YR 4 , die eind vorig jaar werd ontdekt, is ongeveer 90 meter breed en kan, als hij de aarde treft, een flinke klap uitdelen. Ter vergelijking: hij is even groot als de Tunguska-asteroïde, die in 1908 een enorm stuk bos in Siberië met de grond gelijk maakte. Mocht de asteroïde de aarde raken, zou dit gebeuren op 22 december 2032.

NASA en ESA hebben de asteroïde op niveau 3 gezet op de Torino Impact Hazard Scale, een schaal van 0 tot 10 die bepaalt hoe gevaarlijk een ruimterots is. Niveau 3 betekent dat er extra onderzoek nodig is, maar dat de kans groot is dat het gevaar uiteindelijk meevalt. Geen enkele andere door NASA gevolgde asteroïde krijgt momenteel een niveau boven de 0.

Beeld: ANP

Vanwege de ontdekking van de asteroïde zijn voor het eerst de planetaire verdedigingsplannen in werking gesteld. Daarmee worden grote ruimtetelescopen ingezet om zoveel mogelijk data over de asteroïde te verzamelen. Ook zijn ruimtevaartorganisaties in gang gezet om eventuele noodmaatregelen voor te bereiden.

Waarom experts niet bezorgd zijn

Volgens wetenschappers hoeven we ons echter geen zorgen te maken. The Guardian citeert Molly Wasser, onderzoeker bij NASA’s Planetary Defense Coordination Office, die uitlegt dat dit soort meldingen vaak vals alarm blijken: "Er zijn vaker asteroïden geweest die eerst hoog op de risicolijst stonden, maar later helemaal geen dreiging bleken te vormen."

Ook Colin Snodgrass, professor in planetaire astronomie aan de Universiteit van Edinburgh, zegt tegen The Guardian: "Het is waarschijnlijk dat deze asteroïde ons gewoon passeert. We moeten hem alleen nog wat beter in de gaten houden om dat te bevestigen."

Een vergelijkbare situatie deed zich voor met de asteroïde 99942 Apophis, die in 2004 nog een hoge risicoscore kreeg, maar later geen enkele dreiging meer vormde.

Wat als de asteroïde tóch op ramkoers ligt?

Mocht blijken dat 2024 YR 4 echt gevaarlijk is, dan is er volgens wetenschappers nog steeds geen reden tot paniek. NASA heeft in 2022 met de DART-missie bewezen dat het mogelijk is om een asteroïde van koers te veranderen door er een ruimtesonde tegenaan te laten botsen.

Volgens Snodgrass is deze techniek ook op 2024 YR 4 toe te passen als dat nodig is: "Deze asteroïde is klein genoeg om zijn baan te veranderen met een missie zoals DART. We hebben de technologie en we weten dat het werkt", zegt hij tegen The Guardian.