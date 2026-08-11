ZIEN: Zo beleefde Nederland de vorige zonsverduistering in 1999

Woensdag is in Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Om 20.11 uur schuift de maan voor 90 procent voor de zon. Het is voor ons land de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 11 augustus 1999. Ook toen probeerden Nederlanders, gewapend met eclipsbrillen, massaal een glimp van het bijzondere natuurfenomeen op te vangen.

Hart van Nederland deed destijds verslag van de zonsverduistering vanaf de grond én vanuit de lucht, want ook vanuit het vliegtuig was de verduistering goed te zien. In de video bovenaan gaan we 27 jaar terug in de tijd en zie je hoe Nederland in 1999 de zonsverduistering beleefde.