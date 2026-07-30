Zonsverduistering op 12 augustus in Nederland: waar kun je kijken?

Op 12 augustus is in Nederland een bijzondere gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Precies om 20.11 uur bedekt de maan bijna 90 procent van de cirkel van de zon. Op verschillende plekken in het land organiseren sterrenwachten en de Rijksuniversiteit Groningen kijkmomenten. Zij raden mensen aan alleen met een eclipsbril of een speciale telescoop naar de zon te kijken.

De zonsverduistering begint rond 19.15 uur en duurt tot iets na 21.00 uur, rond zonsondergang. De zon staat dan laag boven de horizon in het noordwesten. Het hoogtepunt van de eclips is rond 20.11 uur. De maan bedekt dan bijna 90 procent van de cirkel van de zon. Het wordt dan niet duister, maar wel "merkbaar donkerder", aldus de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie.

Zonsverduisteringen zijn helaas niet altijd even goed te zien. In oktober 2022 was er na jaren wachten weer een gedeeltelijke zonsverduistering te zien, maar sluierbewolking gooide toen, op sommige plaatsen, roet in het eten. In de video hierboven zie je hoe dat er toen uitzag.

De laatste keer dat boven Nederland zo'n groot deel van de zon verdween achter de maan, was in 1999. De eerstvolgende keren zijn in 2081 en 2090.

Waar kun je de zonsverduistering bekijken?

Op verschillende plekken in Nederland organiseren sterrenwachten en de Rijksuniversiteit Groningen kijkmomenten voor de zonsverduistering. De Rijksuniversiteit Groningen staat op 12 augustus met observatieplekken op Vlieland, Terschelling, Ameland, het dak van Forum Groningen, Eemshaven, Lauwersoog en Noordpolderzijl.

Sterrenwacht Copernicus uit Haarlem neemt telescopen mee naar de boulevard van Bloemendaal, waar mensen veilig naar de zon kunnen kijken. Ook neemt de sterrenwacht eclipsbrillen mee om de ogen te beschermen. Sterrenwacht Saturnus uit Heerhugowaard gaat naar de duinen bij Petten. De Twentse sterrenwacht Cosmos zet speciale zonnetelescopen neer bij een boerderij in Lattrop. Daarnaast organiseren ook de sterrenwachten Mercurius (Dordrecht), Halley (Vinkel), Phoenix (Lochem), Midden-Nederland (Nijkerk) en Vesta (Oostzaan) kijkavonden.

Kijk nooit zonder bescherming naar de zon

Sterrenwachten raden mensen aan niet met het blote oog naar de zon te kijken. Ook als nog maar 12 procent van het zonlicht te zien is, is dat schadelijk voor de ogen. Mensen moeten een speciale telescoop gebruiken of een eclipsbril dragen.