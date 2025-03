Zonsverduistering na jaren weer te zien in Nederland: zo laat moet je kijken

Aanstaande zaterdag beweegt de maan voor de zon langs, waardoor een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Maar pas wel op als je naar boven kijkt, want direct in de zon kijken kan zorgen voor permanente oogschade.

De zonsverduistering vindt plaats tussen 11.17 uur en 13.04 uur, meldt Weeronline. Om 12.10 uur is de zon voor 24 procent het meest bedekt, dan is er een soort hap uit de rechterbovenkant van de zon.

Vanuit het westen trekt zaterdagnacht een regengebied het land over. In de ochtend klaart het op, maar in de middag is er bewolking. Dat zorgt ervoor dat het zicht op de zon soms geblokkeerd is. Toch zal de zonsverduistering grotendeels te zien zijn.

De laatste keer dat een zonsverduistering in Nederland te zien was, was in oktober 2022. Op bovenstaande video zie je hier beelden van.

Bekijken

Wie de zonsverduistering wil bekijken moet zorgen voor voldoende bescherming. Direct in de zon kijken kan namelijk zorgen voor permanente oogschade. Een zonnebril biedt daarbij ook niet voldoende bescherming. Met een eclipsbril wordt schadelijke straling tegengehouden. Tijdens de verduistering zal het niet donker worden of schemeren, want daarvoor is de blokkade van de maan niet groot genoeg.

Zaterdag wordt het 10 tot 13 graden, iets frisser dan de afgelopen dagen. Daarnaast steekt een matige noordwestenwind op, waardoor het wat kouder kan aanvoelen. Hier en daar valt een enkele bui.

ANP