Zet maar vast in de agenda: zonsverduistering op komst

Zaterdag 29 maart vindt tussen 11.17 en 13.04 uur een gedeeltelijke zonsverduistering plaats in Nederland. Volgens weerbureau Weeronline is het hoogtepunt van het fenomeen, waarbij "er een hap uit de zon" kan worden waargenomen, om omstreeks 12.10 uur. Dan zou zo'n 24 procent van het oppervlak van de zon bedekt zijn.

Anders dan vaak het geval is, vindt er elders op aarde geen volledige verduistering plaats. De laatste volledige eclips dateert van april vorig jaar. Die was toen in met name delen van de VS, Canada en Mexico goed zichtbaar, aldus Weeronline.

Een vorige zonsverduistering trok veel bekijks, zie je in bovenstaande video.

Wie volgende zaterdag op een veilige manier wil uitkijken naar het fenomeen, wordt aangeraden een zogenoemde eclipsbril te dragen. "Recht in de zon kijken kan schadelijk zijn en zelfs permanente oogschade veroorzaken", waarschuwt het weerbureau.

ANP