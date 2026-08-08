Anton reist speciaal naar Spanje voor de totale zonsverduistering

Nederland staat een bijzonder spektakel te wachten. Woensdag is de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999. Rond 20.11 uur bedekt de maan zo'n 90 procent van de zon. Maar sterrenkundige Anton Valks uit Schijndel gaat nog een stap verder om de zon volledig achter de maan te zien verdwijnen. Hij vertrekt de nacht van zondag op maandag naar het oosten van Spanje om een totale zonsverduistering waar te nemen.

"We weten dat een zonsverduistering op een paar plekken in de wereld extra goed te zien is. Hier loopt de baan van de totale zonsverduistering. Nu heb je dat ook in het oosten van Spanje", vertelt Anton.

"Het gebied waar we heengaan heb ik vorig jaar mei al verkend. Je moet een groot vlak terrein hebben, zodat je de maximale invalshoek van de zonsverduistering waar kan nemen. Ook heb je een plek nodig met de meeste kans op goed weer."

Wereld rond reizen

De sterrenkundige reist de hele wereld over om op de beste plekken de eclips te kunnen bewonderen: "Dit wordt de elfde keer dat ik de zonsverduistering meemaak. Ik ben hiervoor bijvoorbeeld in Mexico, Egypte, Zimbabwe en China geweest. Allemaal om dit te bewonderen."

Benieuwd naar het hele verhaal van Anton? Bekijk dan de bovenstaande video.