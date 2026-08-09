Bol haalt eclipsbrillen uit verkoop: veiligheid niet gegarandeerd

Bol heeft vlak voor de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag een twintigtal eclipsbrillen uit het assortiment gehaald. De webwinkel kon niet garanderen dat de brillen aan de veiligheidseisen voldoen. Dat bevestigt een woordvoerster van bol na berichtgeving van Het Financieele Dagblad.

De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van producten die als eclipsbril werden aangeboden. Verkopers lijken daarmee in te spelen op de gedeeltelijke zonsverduistering die woensdag vanuit Nederland te zien moet zijn.

Verkoper Sebastiaan Lommelaars vertelt in bovenstaande video dat ook hij merkt dat er een run is op eclipsbrillen.

Claims over zonsverduistering

Bol zag ook dat bij sommige brillen de productinformatie werd aangepast met claims dat ze geschikt zouden zijn om naar een zonsverduistering te kijken. Daar gelden strenge voorwaarden voor.

Meteoroloog Robert de Vries vertelt in onderstaande video hoe je de zonsverduistering kunt zien als je geen eclipsbril hebt:

1:21 Hoe je met een vergiet de zonsverduistering kunt zien

"Eclipsbrillen worden beschouwd als persoonlijke beschermingsmiddelen", legt een woordvoerster van bol uit. De webwinkel heeft eclipsbrillen daarom ondergebracht in de categorie veiligheidsbrillen. Voor producten in die categorie gelden aanvullende verkoopvoorwaarden.

Brillen tijdelijk geblokkeerd

Bol controleert onder meer of de vereiste productinformatie en documentatie aanwezig zijn. Als niet direct kan worden vastgesteld dat een bril aan de voorwaarden voldoet, kan het product worden geblokkeerd.

"Wanneer dit niet direct vastgesteld kan worden, kunnen artikelen tijdelijk worden geblokkeerd", aldus de woordvoerster.