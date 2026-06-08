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ZIEN: Beekse Bergen verwelkomt zeldzaam neushoornjong

Dieren

Vandaag, 15:46

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Beschuit met blauwe muisjes voor Safaripark Beekse Bergen. Daar is vorige week een puntlipneushoorn geboren. Dit is goed nieuws, omdat deze diersoort ernstig bedreigd wordt. Voor het Noord-Brabantse dierenpark is het de eerste keer dat ze een puntlipneushoorn jong verwelkomen.

Het mannetje heet Banji. Volgers van de dierentuin op sociale media kozen deze naam. Het jong maakt het goed en blijft de komende periode dichtbij zijn moeder. "We zijn heel blij met de geboorte van het kalf. Alles is rustig verlopen en we zien dat de moeder haar rol goed oppakt. Dat is heel waardevol, zeker omdat dit haar eerste jong is", vertelt hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels.

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'Bijzonder moment'

Dierenverzorgers houden zoon en moeder goed in de gaten. Het jong is de eerste dagen nog niet buiten te zien voor publiek. Wel kan hij bewonderd worden via een beeldscherm bij het verblijf. De verwachting is dat het jong vanaf woensdag vaker in het buitenverblijf gespot kan worden.

"De komst van dit jong is een bijzonder moment voor Beekse Bergen en voor het internationale managementprogramma. Het laat zien hoe belangrijk de rol van dierentuinen is in het behoud van bedreigde diersoorten. Het voortbestaan van deze soort staat in het wild namelijk onder druk", legt general manager Rens Willemsen uit.

Ernstig bedreigd

Puntlipneushoorns krijgen het momenteel zwaar te voorduren in het wild. Daar kampen ze met stroperij en het verdwijnen van hun leefgebied. De oostelijke puntlipneushoorn komt nog maar op weinig plekken voor in Kenia en Tanzania. Europese dierenparken zetten zich daarom samen in om de soort te beschermen en de populatie in stand te houden.

Door Redactie Hart van Nederland

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