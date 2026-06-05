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Weer een bijzondere bezoeker: bultrug gespot in Zeeuwse wateren

Dieren

Vandaag, 17:33

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Wie in de buurt is van de Westerschelde in Zeeland heeft de kans een bultrug te spotten. Het zeezoogdier is daar gespot in de wateren en is helemaal naar België gezwommen. Inmiddels is hij weer terug in Nederland. Voor het scheepvaartverkeer, dat veelvuldig gebruikmaakt van de Westerschelde, is een waarschuwing afgegeven om tijdig uit te wijken.

Bij het regionale Omroep Zeeland zijn beelden van het dier te zien. Ook zegt marien bioloog Jan Haelters daar dat hij op de hoogte is gesteld door ooggetuigen: "Bij mijn weten is er nooit eerder een bultrug zover de Westerschelde op gezwommen. Andere soort walvissen zijn weleens bij Antwerpen gespot, maar een levende bultrug nooit."

Het komt vaker voor dat een bultrug 'opduikt' voor de Nederlandse/Zeeuwse kust. Je ziet het in de video bovenaan.

Inmiddels is de bultrug weer op weg naar open zee. De verwachting is dan ook dat hij deze weer gaat bereiken, al maakt een lokale dierenwelzijnsorganisatie zich wel zorgen. Die stellen tegen de omroep dat aan het dier te zien is dat de huid in slechte conditie is, wat kan wijzen op gezondheidsproblemen.

Door Daniël Bom

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