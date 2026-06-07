OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Slang van 1,5 meter aangetroffen bij kringloopwinkel in Arnhem

Dieren

Vandaag, 10:44

Link gekopieerd

Medewerkers van kringloopwinkel 2Switch in Arnhem hebben vrijdag een opvallende vondst gedaan. In een doos die bij het hek van de winkel was achtergelaten, bleek een slang van ruim anderhalve meter lang te zitten. Dat meldt Omroep Gelderland.

De slang zat volgens medewerkers in een doos met zaagsel en luchtgaatjes. Niet iedereen reageerde even rustig op de onverwachte gast. Sommige medewerkers schrokken flink toen duidelijk werd wat er in de doos zat.

De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Volgens Omroep Gelderland gaat het mogelijk om een netpython.

Waarom de slang juist bij de kringloopwinkel werd achtergelaten, is niet duidelijk. Medewerkers opperen tegenover de regionale omroep dat iemand zich mogelijk heeft vergist in het adres. Vorige week opende namelijk een reptielenwinkel in de buurt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

ZIEN: buurtbewoners vinden meterslange slang in Vaals
ZIEN: buurtbewoners vinden meterslange slang in Vaals
'Man vindt koningspython in tweedehands bank in Borne'
'Man vindt koningspython in tweedehands bank in Borne'
Kamer wil verbod op reptielenbeurzen, liefhebbers balen
Kamer wil verbod op reptielenbeurzen, liefhebbers balen
Man met 60 pythons uit sociale huurwoning gezet
Man met 60 pythons uit sociale huurwoning gezet

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.