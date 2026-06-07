Slang van 1,5 meter aangetroffen bij kringloopwinkel in Arnhem

Medewerkers van kringloopwinkel 2Switch in Arnhem hebben vrijdag een opvallende vondst gedaan. In een doos die bij het hek van de winkel was achtergelaten, bleek een slang van ruim anderhalve meter lang te zitten. Dat meldt Omroep Gelderland.

De slang zat volgens medewerkers in een doos met zaagsel en luchtgaatjes. Niet iedereen reageerde even rustig op de onverwachte gast. Sommige medewerkers schrokken flink toen duidelijk werd wat er in de doos zat.

De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Volgens Omroep Gelderland gaat het mogelijk om een netpython.

Waarom de slang juist bij de kringloopwinkel werd achtergelaten, is niet duidelijk. Medewerkers opperen tegenover de regionale omroep dat iemand zich mogelijk heeft vergist in het adres. Vorige week opende namelijk een reptielenwinkel in de buurt.