ZIEN: buurtbewoners vinden meterslange slang in Vaals

Bewoners van het Limburgse Vaals deden donderdag een opmerkelijke ontdekking in het dorp. Tot hun grote verbazing zagen ze plots een meterslange slang in de bosjes liggen. De buurt schakelde meteen de politie in.

Om de eigenaar van het uitgebroken dier te achterhalen, stuurde de politie een burgernetmelding. Enkele uren later kwam het baasje ter plaatse om de slang te vangen. De eigenaar bedankte de buurtbewoners en de politie voor het opsporen van het dier.

Op bovenstaande beelden zie je hoe de slang wordt gevangen.