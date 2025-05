Meterlange slang aangetroffen voor woning in Den Haag

Een opmerkelijke ontdekking zorgde donderdagmiddag voor opschudding aan de Enkhuizensestraat in Den Haag. Bewoners troffen voor hun deur een slang aan van ongeveer een meter lang, vertelt een correspondent ter plaatste aan Hart van Nederland.

Een alerte buurman greep direct in en wist het dier met behulp van een stok in een doos te krijgen. De dierenambulance Den Haag werd vervolgens ingeschakeld en heeft de slang opgehaald.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Stierslang

Volgens medewerkers ging het vermoedelijk om een stierslang, een niet-giftige soort die normaal niet in het wild in Nederland voorkomt. Het reptiel liet duidelijk merken weinig zin te hebben in de vangactie, maar kon desondanks veilig worden meegenomen.

Het is nog onduidelijk waar de slang vandaan komt.

Steeds vaker

Een slang van bijna twee meter lang: je zou niet verwachten dat die in Nederland voorkomt. Toch duikt de Noord-Amerikaanse stierslang de laatste jaren steeds vaker op in de Haagse duinen. Hoeveel er precies rondkruipen, is nog onduidelijk en juist dat probeert Richard Struijk namens kennisorganisatie RAVON te achterhalen. Hij doet onderzoek naar de aanwezigheid van deze exotische soort in de regio Den Haag, zoals te zien is in deze video: