Paard schrikt en valt in sloot in Genderen, brandweer moet dier met kraan redden

Een paard in het Brabantse Genderen is maandagavond in een sloot gevallen. De brandweer had er een flinke taak aan om het arme dier weer op het droge te krijgen.

Het ongeluk gebeurde aan de Hoofdstraat. Een auto stopte langs de kant van de weg, waarop het paard een paar stappen naar achteren deed. Daarbij viel het in de sloot.

De brandweer heeft eerst geprobeerd het paard met slangen uit het water te trekken, maar dat mislukte. Een tweede brandweerwagen met een kraan bood uitkomst, het paard kon op de kant worden gehesen.

Het dier is op eigen kracht weer terug naar de stal gelopen.

Beeld: SQ Vision