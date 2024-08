Opluchting na redding van Archibald (17): zat ruim een uur vast in sloot

In het Limburgse Voerendaal beleefde de 17-jarige os Archibald een hachelijk avontuur op zijn oude dag. Vrijdagochtend gleed de oude os uit en belandde in een sloot bij kasteel Haeren. Het dier was niet in staat om op eigen kracht uit het water te komen, waardoor zijn eigenaresse Judith Kochen direct de hulpdiensten inschakelde.

De brandweerkorpsen van Heerlen en Brunssum waren snel ter plaatse om Archibald uit zijn benarde situatie te redden. Terwijl de brandweer hard bezig was om de os bevrijden, hield een dierenarts nauwlettend toezicht en zorgde ervoor dat het dier kalm bleef door het toedienen van medicatie.

Weer op het droge

Het had nog flink wat voeten in de aarde om de os weer op het droge te krijgen. Maar na intensief werk slaagde de brandweer erin om Archibald veilig uit de sloot te takelen en terug te brengen naar zijn weiland.

Hoewel het dier flink geschrokken was, is hij volgens de dierenarts goed hersteld van het incident. Eigenaresse Judith is opgelucht dat haar trouwe os het avontuur zonder ernstige verwondingen heeft doorstaan.