Bewoner staat plots oog in oog met slang: 'Toch even schrikken'

Bij een woning in Rijswijk is donderdagochtend een bijzondere gast naar binnen gegleden. Terwijl de bewoonster de hond even naar buiten liet, heeft een rattenslang de warmte van het huis opgezocht. De bewoonster dacht eerst dat het een gewoon voorwerp was, maar toen het ineens bewoog was het 'toch even schrikken', vertellen ze aan Hart van Nederland.

Meneer Huijsen, wiens vriendin de slang als eerste aantrof, had vanochtend de politie gebeld. "Ik heb 27 jaar bij de brandweer gewerkt, dus ik weet hoe ik kalm moet blijven", zegt Huijsen. Eerst werd gedacht dat het dier anderhalve meter lang was, maar volgens Huijsen viel het allemaal wel mee; "Het dier was zo lang als bord in de breedte is." Toch hadden ze de hond, een chihuahua, even in een andere ruimte opgesloten totdat de dierenambulance arriveerde.

Warm thuis

De slang zou zelf wel geschrokken zijn en toevlucht gezocht hebben onder een kast. De kast in kwestie is alleen nogal een grote en zware kast die je niet zomaar van zijn plek krijgt. Het heeft ruim een uur geduurd voordat de slang gevangen was door de dierenambulance.

Linette Eveleens van de dierenambulance Den Haag laat aan Hart van Nederland weten dat de slang is meegenomen en later nog naar de opvang gebracht zal worden. "Het gebeurt wel vaker dat een slang een huis betreedt", zegt Eveleens. Moeten we ons dan zorgen maken voor een sissende binnendringer? "Nee, zeker niet. We zien geen stijgende getallen vergeleken met de afgelopen jaren."