Bijzondere vondst tijdens opruimen: meterlange python ontdekt in woning Vlissingen

Een opvallende ontdekking in een woning in Vlissingen. Tijdens het opruimen troffen de bewoners naast de koelkast een koningspython aan. De meterlange slang is inmiddels opgevangen in de Reptielen Zoo Iguana, meldt Stichting Dierenwelzijn Zeeland op Facebook.

Het zal je maar gebeuren tijdens het opruimen van je huis, maar de bewoners bleven opvallend kalm na het aantreffen van de slang. Ze plaatsten het dier in een doos en namen direct contact op met de stichting. De python bleek onderkoeld en is voor de juiste verzorging naar het opvangcentrum gebracht.

De gevonden slang is gelukkig niet zo groot als de nieuwe soort die Freek Vonk ontdekt. In de video hierboven zie je de enorme anaconda die 8 meter lang is en ruim 200 kilo zwaar.

De koningspython is een wurgslang, niet giftig en over het algemeen vrij rustig van aard. Het dier kan een lengte bereiken van één tot maximaal twee meter.

Hoe lang de slang al in de woning lag, is niet duidelijk. Ook is nog onbekend wie de eigenaar is.